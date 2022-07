CyberGhost fait baisser le prix de son VPN pour les soldes d'été !

Pour votre quotidien comme dans votre hôtel au bord de la Méditerranée, CyberGhost se révèle être un atout performant et surtout fiable au quotidien à un tarif défiant toute concurrence. Ainsi, ce sont vos ordinateurs (macOS, Linux, Windows), tablettes et autres smartphones (Android, iOS), mais aussi votre Smart TV, Android TV, Apple TV, Fire TV, votre routeur et même votre console de jeu qui peuvent être équipés avec CyberGhost ! La firme vous offre une large possibilité, avec jusqu'à 7 appareils couverts dans une seule licence, et même si vous ne souhaitez par exemple équiper qu'un ordinateur, vous pouvez ainsi faire profiter à vos proches de votre souscription chez CyberGhost.

Même sur le réseau Wi-Fi public du camping, vous êtes invisibles grâce aux adresse IP et géolocalisation permis par CyberGhost. Choisissez l'un des 7500 serveurs répartis dans 91 pays et 100 emplacements selon vos besoins, et le tour est joué. Avec ses débits au top, sa bande passante illimitée mais aussi une belle capacité à débloquer les catalogues étrangers les mieux verrouillés, CyberGhost est le garant de soirées streaming réussies !