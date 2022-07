Surfshark : achetez un VPN et vous obtiendrez un antivirus GRATUIT pendant les soldes !

Pour faire face aux virus qui pourraient tenter de vous mener la vie dure, Surfshark fait bien plus que répondre présent et vous propose une nouvelle licence incluant gratuitement un antivirus avec son VPN ! Le but est ainsi de vous permettre de gagner en cybersécurité et détecter ainsi de potentiels virus, puis les éliminer. Même les menaces les plus tenaces comme les rançongiciels, ou insidieuses comme l'hameçonnage, n'échappent pas à Surfshark.

Plus encore, bénéficiez des superbes prestations du VPN Surfshark pour gagner en cyberconfidentialité. La encore, la sécurité est au top avec un Kill Switch, un chiffrement AES 256 bits, les protocoles de sécurité IKeV2, OpenVPN et WireGuard, la technologie Surfshark Nexus pour une couche de sécurité supplémentaire et une stabilité accrue, ainsi qu'une stricte politique de non-journalisation. En plus, Surfshark est un as du streaming et déverrouille les contenus de vos plateformes favorites toute en vous proposant une bande passante illimitée et des débits jusqu'à 10 Gb/s. Avec, en prime, un vaste choix de 3200 serveurs répartis dans 65 pays, c'est idéal.