Ce disque SSD interne WD Blue 1 To est soldé à moins de 80€

Le SSD est un espace de stockage qui se caractérise par sa vitesse d'exécution qui est dix fois plus rapide qu'un disque dur classique. C'est cette technologie qui équipe les nouvelles consoles PS5 et Xbox One par exemple. Et qui leur permet de n'afficher aucun temps de chargement dans la majorité de leurs jeux.

Pour les PC c'est la même chose : que vous installiez votre OS, vos jeux ou vos applications dessus : tout va se lancer plus vite. En plus le modèle d'1 To présenté ici est suffisamment généreux pour vous permettre de vous faire plaisir. Vous pouvez le retrouver chez Cdiscount pour seulement 79,99€ le temps des soldes .