Ce SSD interne M.2 BarraCuda Q5 de 1 To passe à moins de 100 € pour les soldes Cdiscount

Vous le savez sans doute : les SSD présentent des performances bien plus élevées que les disques durs classiques. Mais tous ne se valent pas. En l'occurrence, nous avons affaire à un BarraCuda Q5 de 1 To, produit par le constructeur américain Seagate. Or, le support de stockage s'appuie sur le standard NVMe, qui lui permet d'atteindre des vitesses séquentielles de 2 400 Mo/s en lecture et de 1 700 Mo/s en écriture. C'est plus de deux fois plus rapide qu'un SSD SATA classique !

En l'installant dans votre PC, via une interface PCI Express 3.0, vous accélérerez significativement les performances de votre machine. Tout en préservant son efficacité énergétique, puisque le SSD a été conçu pour limiter sa consommation d'électricité. Et avec sa capacité de stockage de 1 To, vous pourrez sauvegarder un grand nombre de fichiers, y compris des vidéos en haute résolution.