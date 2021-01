Soldes Amazon : moins de 40€ pour ce SSD interne PNY M.2 NVMe de 250Go

En plein boom, le marché du « laptop créatif » s’axe essentiellement sur des machines de 15 et 17 pouces. Avec son ZenBook Duo UX482EA, ASUS est l’un des rares à vouloir conjuguer appareil de création et ultraportabilité. Reste qu’avec un format par essence très réduit, le constructeur doit se serrer la ceinture sur les composants et faire le choix de la sobriété, avec seulement un petit Core i7-1165G7 aux commandes. Voyons ensemble si la présence d’un second écran suffira au ZenBook Duo cuvée 2021 pour marquer l’esprit des utilisateurs exigeants qu’il vise.