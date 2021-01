Chute de prix pour le SSD SanDisk Ultra 2To pour les Soldes Amazon

L'hébergement de cette bonne affaire est assuré par le géant américain Amazon. Vous pourrez donc compter sur la livraison à domicile gratuite et sur la possibilité de régler le montant demandé en quatre fois (49,08€ par échéance). La garantie assurée par le fabricant est valable pendant trois ans. Des extensions d'une durée d'un an (7,49€) et de deux ans (10,19€) sont disponibles à l'achat.

Ce SSD SanDisk Ultra 3D est un modèle interne doté d'une interface matérielle en SATA 6.0 Gb/s et d'une mémoire interne de 2 To. Concernant les chiffres, la vitesse de lecture séquentielle peut grimper jusqu'à 560 Mo/s et 530 Mo/s en écriture. Les performances de votre PC s'en trouveront améliorées avec un démarrage plus rapide de la machine et de l'ensemble des applications. Tout cela grâce à l'architecture innovante de ce périphérique.

De son côté, la technologie 3D NAND permet au SSD de gagner en fiabilité sur le long terme et viendra même réduire la consommation électrique de votre ordinateur.