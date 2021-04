L'excellent SSD Samsung 870 EVO 1 To est en promo aujourd'hui

Avec sa capacité de stockage de 1 To, le SSD interne Samsung 870 EVO permet de stocker une très importante quantité de fichiers. Ses performances sont considérables avec des vitesses séquentielles pouvant atteindre les 560 et 530 Mo/s. Ultra endurant, il peut atteindre jusqu'à 2400 TBW, autant dire qu'il ne vous laissera pas tomber. En plus de ces atouts, le Samsung 870 EVO est un accessoire hautement compatible et polyvalent.