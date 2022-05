Un prix incroyable pour ce SSD NVMe 1 To à l'occasion des French Days !

Avec ses vitesses d'écriture et de lecture, le WD_Black SN 750 SE se prête très bien aux usages les plus extrêmes. Ainsi vous pouvez facilement installer vos jeux dessus, pour qu'ils se lancent et s'exécutent plus rapidement. Cela va aussi contribuer à diminuer grandement les temps de chargement. Mais ça vaut aussi pour les logiciels de montage ou de retouche photo et vidéo.

Et si vous décidez d'installer votre système d'exploitation, n'hésitez pas à partitionner le SSD. Ainsi vous n'aurez pas à tout supprimer/formater en cas de soucis et pourrez conserver vos fichiers et ressources précieuses.