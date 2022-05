Profitez des French Days pour gagner en cyber-confidentialité avec cette offre VPN

Surfshark a été fondée en 2018, et si l'entreprise est encore jeune sur le papier, elle s'est déjà faite une solide réputation grâce à son alléchante offre VPN . Cela notamment car, avec Surfshark, vous profitez d'un choix pléthorique de 3200 serveurs répartis dans 65 pays différents, mais ce n'est pas tout ! Surfshark innove avec Nexus, sa technologie vous permettant de vous connecter tout d'abord à un réseau dans lequel sont contenus les serveurs, plutôt qu'une connexion classique à un simple serveur. Cela a le grand avantage d'accroitre votre confidentialité en ligne et la sécurité de vos données, de permettre à votre adresse IP de changer au sein du réseau Nexus sans vous déconnecter du VPN, ou encore stabiliser votre connexion.

Aussi, la firme ne cesse d'étendre le nombre d'appareils pris en charge, en plus des traditionnels smartphones et ordinateurs. Que ce soit pour des appareils sous Linux, macOS, Windows, mais aussi Android et iOS, Surfshark propose des applications spécifiques, ainsi que des extensions Web pour les utilisateurs des navigateurs Chrome et Firefox. Surfshark VPN équipe également sans encombre vos Smart TV, routeurs, consoles de jeu, tablettes, et le tout, pour un nombre illimité d'appareils avec une seule licence ! Aussi, que vous soyez féru de technologie ou que vous souhaitiez équiper toute votre famille, Surfshark répond sans encombre à ce besoin.