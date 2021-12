4To de stockage à moins de 85€, c'est le prix du disque dur Seagate Barracuda pour Noël

Avec le disque dur interne Seagate Barracude et ses 4 To, vous aurez largement de quoi stocker et installer toutes vos données pendant un petit bout de temps. Le mieux à faire dans ces cas là est de partitionner le disque dur, afin de réserver des espaces bien définis pour tel ou tel usage.

Par exemple vous pouvez faire une partition pour l'OS, une pour les photos/vidéos, une pour l'installation des logiciels et jeux, etc. Ainsi si jamais il y a un jour un problème quelconque sur une des partitions, vous n'aurez pas à tout formater pour le régler.

Il s'agit d'un HDD en Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3), modèle ST4000DM004 et une technologie d'enregistrement SMR. Sa consommation est de 5 W, il mesure 146,99 x 101,85 x 20,2 mm et pèse 490 grammes. Et comme nous l'avons dit plus haut, il dispose de 256 Mo de cache, d'une vitesse de transfert de 180 Mo/s et d'une vitesse générale de 5400 tours/minute.