Excellent prix pour ce SSD interne Crucial 1 To 3NVMe

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais, via le revendeur TOPBIZ, basé à DAX (40). La livraison peut être assurée dès le lendemain moyennant 9,99€ via la livraison expresse. Il est possible de payer en quatre fois, soit 30,44€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de cinq ans.

Il s'agit donc d'un SSD d'1 To 3D NAND NVMe M.2 de Crucial, modèle P2. Celui-ci affiche un débit de transfert interne très confortable de 2 400 Mo/s en lecture et 1 800 Mo/s en écriture. Pour optimiser tout cela, ce SSD dispose d'une fonctionnalité d'amélioration des performances.

Côté durabilité, ce SSD affiche une endurance de 450 To et dispose d'un large panel de technologies lui permettant de durer dans le temps, comme une protection thermique adaptative ou encore une protection de perte de puissance des données. Il saura fonctionner par toutes les conditions climatiques, avec une température minimale de 0°C et maximale de 70)C.