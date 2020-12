Le disque dur 1 To WD Blue à prix cassé tu Cdiscount avant Noël

Nous allons faire un tour chez Cdiscount qui effectue la livraison à domicile gratuitement pour cet article. Le paiement en quatre fois, soit 11,69€ par échéance, est lui aussi d'actualité. Les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€/an) recevront 5% du montant total de cet article sur leur cagnotte en ligne. Vous bénéficierez aussi de 30 jours pour retourner votre colis s'il ne vous convient pas. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Ce disque dur WD Blue est un modèle interne au format 3,5 pouces avec un espace de stockage de 1 To. Il pourra donc accueillir de nombreux fichiers comme des jeux vidéo, des logiciels volumineux, des photos et bien plus encore. Une interface SATA 6 Gb/s est également de la partie. Le débit de transfert interne peut grimper jusqu'à 150 Mo/s.

Ainsi, ce périphérique améliorera grandement les performances de votre ordinateur tout en accueillant vos données les plus imposantes en terme d'espace occupé.