4 To de stockage à prix cassé avec ce disque dur externe Seagate 4

Cdiscount est en charge de cette remise et assure la livraison à domicile gratuite partout en France. Un point retrait peut également être sélectionné. Vous pouvez bien évidemment choisir de régler le montant de cette commande en quatre fois, soit 23,05€ au moment de l'achat puis 23,02€ par échéance. Avec Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an), vous recevrez votre colis plus rapidement. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le disque dur externe Seagate Basic possède un espace de stockage de 4 To. Autant dire qu'il est parfait pour accueillir de nombreux jeux vidéo sans jamais manquer de place. Il est compatible avec tous les ordinateurs dotés d'un système d'exploitation Windows. Les utilisateurs Mac devront formater le périphérique avant de s'en servir. Pour transférer un fichier, il suffira simplement de le faire glisser jusqu'au disque. Il n'y a rien de plus facile. Et cette simplicité d'utilisation se retrouve partout.