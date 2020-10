Vente flash : le SSD interne CS900 120Go à moins de 20€ !

Si vous avez l'intention de donner une seconde jeunesse à votre ordinateur, l'offre qui va suivre va probablement vous intéresser.

Au cours d'une durée indéterminée, le SSD interne PNY CS900 d'une capacité de stockage de 120 Go fait l'objet d'un bon prix chez Cdiscount. Vendu au prix conseillé de 29,99 euros, le SSD voit son prix baisser à 18,99 euros sur le site marchand français.



Le tarif de l'article étant inférieur à 25 euros d'achats, des frais de port à hauteur de 3,99 euros (minimum) sont appliqués. Pour éviter de payer ce supplément, il existe le programme Cdiscount à volonté qui permet d'avoir la livraison gratuite. En souscrivant à ce service (à 8 euros en ce moment), il sera possible de le tester gratuitement pendant quelques jours. Et pour information, les membres CDAV bénéficieront de 5% du montant du SSD sur leur cagnotte.