En attendant les soldes, le célèbre SSD interne Samsung 860 QVO 1To est à prix réduit !

Au même titre que les autres SSD du marché, ce modèle Samsung 860 QVO (référence MZ-76Q1T0BW) dispose du format 2,5 pouces.

Idéal pour améliorer le système des ordinateurs et des PC portables, le SSD dispose d'une vitesse de lecture théorique à 550 Mo/s et d'une vitesse d'écriture allant jusqu'à 520 Mo/s.



Pour les dimensions, le SSD interne mesure 10 x 0,7 x 7 cm et affiche un poids de 51 grammes. Enfin, le produit bénéficie d'une garantie de 3 ans.