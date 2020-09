French Days : 1 To de stockage avec ce disque dur interne WD Blue 1To pour 37€

On ne. connait que trop bien la problématique du stockage sur nos ordinateurs. Au fur et à mesure de notre utilisation nous conservons de plus en plus de fichiers sur nos disques durs ou SSD qui finissent pas s'entasser. De plus, avec l'augmentation de la qualité vidéo et audio mais aussi celle des débits internet, les documents que nous téléchargeons sont de plus en plus gros. Une vidéo peut rapidement atteindre les 10 Go quand un jeu AAA passe allègrement la barre des 50 Go pour des textures toujours plus fines et détaillées.

Le WD Blue vient solutionner ce problème. Ce disque interne vous propose de monter votre stockage à 1 To d'un coup d'un seul. Avec ces 1000 Go de stockage, vous pouvez enfin laisser votre PC respirer et conserver l'ensemble de vos photos, vidéos ou encore vos documents importants sans craindre une saturation du disque ni les ralentissements de votre système d'exploitation qui vont souvent avec.

Pour garantir d'excellentes performances ce composant signé WD offre des débits de transfert de l'ordre de 150 Mo/s. Vous pouvez y déplacer des fichiers en un éclair et ne plus attendre plusieurs minutes que vos documents passent d'un disque à l'autre.