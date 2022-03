Cette batterie externe 20 000 mAh ne vous coûtera que 11,89€ avec ce code promo

Quoi de plus désagréable que de constater que vous avez oublier de recharger votre smartphone avant de partir ? Avec la batterie externe Muvit, cela ne sera plus qu'un lointain souvenir. Bien sûr, sa capacité de recharge ne se limite pas aux smartphones, mais à tous les appareils profitant d'un câble de chargement à connecter au format USB-A à votre batterie externe. En somme, les écouteurs, les GPS eu autres casques sans-fil peuvent facilement en profiter !

En plus, avec non pas un mais deux ports USB-A inclus, vous pouvez par exemple faire simultanément charger votre smartphone et votre MP3 ! C'est vraiment très pratique, surtout qu'avec une capacité de 20 000 mAh, vous pouvez facilement charger au moins 5 fois votre smartphone avant d'avoir à vous soucier de recharger votre batterie externe.

Le cas échéant, branchez-là sur secteur grâce au câble inclus, et tenez-vous au fait de sa capacité grâce au témoin. Un accessoire qui reste facilement transportable avec ses dimensions de 6.8 x 2.8 x 13.8 cm et son poids de 400g et qui n'attend plus que de vous accompagner au quotidien.