Amazon Prime Day : le SSD externe Samsung T7 1To passe sous la barre des 160€

Ce SSD signé Samsung est très plaisant à regarder et à transporter grâce à son design compact. Il ne pèse que 58 grammes, ce qui est idéal pour le ranger dans un petit sac. Il est peu encombrant et tiendra sans aucun problème dans la paume de votre main. Enfin, il assurera une sécurité optimale permanente pour toutes vos données stockées via un système de mots de passe.