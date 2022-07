Profitez de 82% de réduction sur le VPN de Surfshark pour les soldes 2022 !

Encore jeune sur le marché des VPN, Surshark n'en est pas moins l'étoile montante, avec des prestations (déjà) dignes des meilleurs. Rien qu'en termes de sécurité, avec un chiffrement AES 256 bits, les protocoles IKeV2, OpenVPN et WireGuard, une stricte politique de non-journalisation grâce à un enregistrement aux Îles Vierges Britanniques, et un Kill Switch, vous avez tout ce qu'il vous faut.

Surfshark, à la différence de certaines autres solutions VPN, ne se contente pas d'équiper vos appareils les plus classiques tels qu'un ordinateur ou un smartphone. En effet, la firme dispose d'applications sous Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ainsi que des extensions pour Chrome et Firefox. De même, vos Smart TV, vos tablettes, votre console de jeu ou encore votre routeur Wi-Fi peuvent également bénéficier des services de Surfshark. C'est idéal par exemple pour les amateurs de streaming avec la possibilité de potentiellement accéder directement depuis leur TV au catalogue étranger d'une plateforme telle que Netflix ou Prime, avec des débits jusqu'à 10Gb/s pour une soirée sans latence. Et comme Surfshark est encore plus agréable quand il est partagé, le nombre illimité d'appareils couverts avec une seule licence vous permet d'équiper également vos proches à moindre frais !