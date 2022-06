CyberGhost n'attend pas les soldes pour proposer un prix fracassant sur son VPN

7500 serveurs dans 91 pays et 100 emplacement, telle est l'offre pour le moins très fournie que vous propose CyberGhost pour vous connecter où vous le souhaitez, quand vous le voulez. C'est parfait pour le streaming, avec des débits de connexion performants et une bande passante illimitée, mais aussi, dans le cadre d'une pérennisation du télétravail, de connexions et téléchargements sécurisés, même sur un réseau Wi-Fi public, pour ne pas mettre en péril vos données et autres fichiers. En plus, la capacité de CyberGhost a débloqué les catalogues étrangers les mieux protégés, par exemple celui de Prime, est testée et approuvée !

Enfin, CyberGhost est un as en termes de cybersécurité depuis maintenant 15 ans, et vous propose, au choix, les protocoles WireGuard, OpenVPN et IKEv2 pour une confidentialité comme des vitesses optimales. Plus encore, en adoptant le chiffrement AES 256 bits, la plus haute norme de confidentialité possible actuellement, et une stricte politique de non-journalisation vous concernant grâce à une législation roumaine favorable, CyberGhost a vraiment tout pour lui. Un choix idéal qui explique l'excellente note de 9/10 obtenue par CyberGhost lors de notre test réalisé de manière 100% indépendante.