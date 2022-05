VPN : améliorez votre cyberconfidentialité grâce à cette offre hallucinante !

C'est par exemple très pratique quand vous n'êtes pas chez vous. Les Wi-Fi des campings et autres hôtels ne sont pas forcément bien sécurisés, et le VPN devient ici un vrai atout supplémentaire. Naviguez incognito, faites fi des restrictions liés à votre géolocalisation réelle, ne subissez plus de pub ciblée et gardez précieusement les informations qui vous appartiennent sur 6 appareils simultanément. Des traditionnels ordinateurs aux smartphones et tablettes, NordVPN équipe également les Smart TV, consoles de jeu, routeurs, Kindle Fire et bénéficie d'extensions pour Chrome et Firefox. Encore une force à mettre en avant pour NordVPN, qui vous faire bénéficier d'un service client francophone disponible 24h/24, 7j/7 et décroche un excellent 9/10 lors de notre test 100% indépendant sur Clubic .