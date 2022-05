Le meilleur VPN continue d'écraser la concurrence avec ses prix bas

Avec une sécurité de ses utilisatrices et utilisateurs au top, CyberGhost mérite d'être distingué . Optant pour l'excellente norme de chiffrement AES 256 bits, une stricte politique de non-journalisation et des protocoles qu'on ne présente plus tels qu'IKeV2, OpenVPN et WireGuard, vous avez toutes les clefs entre les mains. Et au cas où votre connexion VPN connaitrait un moment d'instabilité, un Kill Switch vous évite d'apparaitre contre votre gré sur Internet.

Car le but d'un VPN est bien de vous aider à vous faire discret, grâce à une adresse IP et une géolocalisation de substitution. Mais avec CyberGhost, ce qui est encore mieux, c'est que vous disposez d'un très vaste choix, l'un des plus conséquents du marché, avec pas moins de 7500 serveurs répartis dans 91 pays et 100 emplacements. Aussi, ne craignez plus les restrictions liées à votre emplacement réel et accédez sans encombre à vos catalogues de streaming favoris, y compris à l'étranger. CyberGhost est un expert pour les déverrouiller, et pour éviter les latences, vous bénéficiez d'une bande passante et de débits au top. Et comme petit prix ne rime pas avec service réduit chez CyberGhost, tout le monde profite d'une licence au sein de cette firme.