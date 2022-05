Vous cherchez un excellent VPN à prix mini ? Optez pour cette solution !

Plus encore, choisissez parmi une offre pléthorique de près de 7500 serveurs dans 91 pays et 100 emplacements pour vous connecter où vous le souhaitez, quand vous le voulez. Les amateurs de streaming ont tout pour être ravis. En effet, avec un vaste choix de protocoles parmi OpenVPN, IKeV2 et WireGuard, une bande passante illimitée et des débits efficaces, CyberGhost est aussi performant pour dévérouiller les catalogues étrangers de vos plateformes de streaming favorites qu'éviter les latences.

Enfin, avec un chiffrement AES 256 bits, la plus haute norme de confidentialité possible actuellement, et une stricte politique de non-journalisation vous concernant grâce à une légilsation roumaine respectant la vie privée des internautes, CyberGhost vous garantit une protection optimale, y compris en vous connectant sur un réseau Wi-Fi public. Un choix idéal qui explique l'excellente note de 9/10 obtenue par CyberGhost lors de notre test réalisé de manière 100% indépendante .