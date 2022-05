Comment résister à cette offre folle sur le VPN de CyberGhost ?

Comme petit prix ne rime pas avec service réduit chez CyberGhost, vous disposez de prestations haut-de-gamme idéales pour les férus de technologies comme celles et ceux à la recherche d'une offre à partager. En effet, celle-ci bénéficie à votre famille ou encore vos amis, puisque vous avez l'opportunité de mettre en sureté jusqu'à 7 appareils, qu'il s'agisse de smartphones (sous Android, iOS), tablettes, ou encore ordinateurs (sous macOS, Linux, Windows), mais aussi une Smart TV (sous Android TV, Apple TV, Fire TV) et ou encore votre console de jeu. C'est complet, et surtout performant, pour impacter le moins possible vos machines et donc votre activité.

En plus, CyberGhost à 100% la vie privée de ses utilisatrices et utilisateurs. Avec le bénéfice d'une législation roumaine favorable, CyberGhost applique une stricte politique de non-journalisation de vos activités, ce qui signifie que vous seul êtes au courant de ce que vous faites, et les informations qui doivent rester personnelles le demeurent.