Un VPN à -83%, c'est l'excellente offre du moment chez CyberGhost

7500 serveurs répartis dans 91 pays et 100 emplacements différents, voilà tout simplement l'une des offres les plus pléthoriques du marché, et c'est CyberGhost qui vous la propose à un tarif inférieur à deux euros par mois ! Parfait pour gagner en confidentialité en ligne en choisissant très simplement un serveur au hasard, ou affiner votre choix suivant vos besoins. Par exemple, pour votre prochaine soirée streaming, débloquez sans encombre le catalogue britannique de votre plateforme favorite en choisissant un serveur au Royaume-Uni. Avec, en prime, une bande passante illimitée, CyberGhost élimine tout risque de latence.

Et pour autant, la cybersécurité n'est pas mise de côté, bien au contraire. CyberGhost vous laisse le choix entre 3 protocoles très performants que sont OpenVPN, IKeV2 et WireGuard. Si les deux derniers sont géniaux, en termes de vitesse, pour le streaming, tous sont à la pointe en termes de sécurité. Ajoutez-y la norme AES 256 bits pour un chiffrement maximal, et une stricte politique de non-journalisation de CyberGhost, pour disparaitre du Web et naviguer incognito. Même si vous n'êtes pas un expert, ce n'est pas un problème, car CyberGhost se révèle être très intuitif et dispose d'un service client réactif et francophone disponible 24h/24, 7j/7.