CyberGhost : ce VPN garantit votre sécurité en ligne à prix mini

Comme tout bon VPN qui se respecte, CyberGhost met le paquet sur la sécurité grâce à des fonctionnalités de pointe comme un cryptage AES 256 bits, une protection contre les fuites DNS/IP, une politique stricte No Logs et les protocoles OpenVPN, IKEv2, WireGuard pris en charge. Votre sécurité en ligne sera des plus efficaces et s'étendra même jusqu'aux points Wi-Fi publics pouvant parfois être dangereux. Bref, vos données resteront confidentielles.