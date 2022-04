Un VPN et un antivirus à prix choc : comment profiter de cette promo NordVPN

Cette offre est idéale pour toute la famille car, en plus de proposer une interface très intuitive, NordVPN équipe simultanément jusqu'à 6 appareils électroniques. Fait rare, NordVPN fonctionne aussi bien avec les Chromebook que les ordinateurs sous Linux, macOS et Windows. De même, NordVPN agit sur votre Chromecast, mais aussi vos tablettes, smartphones (Android, iOS), Smart TV, consoles de jeu (PS4, XboX One, Switch) et routeurs, de même que les navigateurs Web Chrome, Edge et Firefox.

Même lorsque vous fermez l'app', NordVPN continue d'œuvrer tant que vous ne l'avez pas coupé, ce qui est bien pratique car la protection est continue. Et si jamais vous perdez votre connexion VPN, un Kill Switch automatique bloque votre navigation en cours le temps que le VPN se reconnecte pour ne pas vous exposer. Enfin, une fonctionnalité anti-malwares recherche de potentiels virus dans vos fichiers téléchargés et vous alerte en temps réel des sites Web qu'il vaut mieux s'abstenir de fréqueter. Un service des plus complets, disposant d'une assistance francophone, qui obtient un très solide 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.