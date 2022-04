PureVPN : Profitez vite de cette incroyable offre VPN à prix MINI !

En plus de vous assurer une couche de sécurité supplémentaire avec le Split Tunneling, PureVPN emploie la norme de chiffrement la plus haute possible, AES 256 bits, pour que le cryptage de votre connexion soit optimal. Plus encore, vous avez le choix entre 4 protocoles de sécurité que sont OpenVPN, L2PT, iKeV2 et WireGuard. De quoi adapter le choix du protocole à vos besoins, notamment pour les amateurs de streaming.

Avec des débits moyens compris entre 5 Gb/s et 10 Gb/s, ainsi que des pointes à 20 Gb/s sur certains serveurs américains et britanniques, PureVPN propose l'une des solutions les plus performantes pour streamer les catalogues étrangers dans ces deux pays. Enfin, avec 10 appareils simultanément couverts allant des classiques ordinateurs, smartphones et tablettes (Linux, macOS, Windows, Android, iOS) à la plupart des Smart TV, Fire TV, Apple TV, consoles de jeu et routeurs, PureVPN vous accompagne en toutes circonstances. Alors, allez-vous craquer pour PureVPN ?