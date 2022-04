NordVPN : l'excellent VPN est de retour avec une offre à prix cassé et une fonction antivirus !

Fort de 10 années d’expérience, avec de nombreuses récompenses des experts du secteur à la clef, ainsi que déjà 14 millions d’utilisateurs séduits dans le monde entier, NordVPN se présente à vous comme l'un des fleurons d'un marché très concurrentiel. Et il faut dire qu'avec près de 5400 serveurs répartis dans 60 pays, une bande passante illimitée et des vitesses jusqu'à 6,7 Gbps, NordVPN a tout pour vous plaire. Que ce soit simplement pour vos achats en ligne ou encore débloquer les contenus du catalogue étranger de votre plateforme de streaming favorite, comptez sur NordvPN !

Plus encore, avec sa technologie NordLynx couplée au protocole WireGuard, NordVPN vous assure une sécurité optimale et vitesse de nagivation au top. Vous avez donc le double avantage de profiter de la qualité des services de NordVPN pour des usages pluriels, mais aussi sur des supports variés. Ainsi, NordVPN équipe aussi bien vos ordinateurs sous Linux, macOS et Windows, vos smartphones sous Android et iOS, et vos tablettes, que vos smart TV, vos consoles de jeu (Xbox, PS4), votre routeur Wi-Fi et vos navigateurs Chrome et Firefox via des extensions.