L'excellent NordVPN vous fait passer incognito pour un prix immanquable

Que vous soyez néophyte ou expert en VPN, voilà une offre qui parle à tout le monde, et vous permet, à moindre frais, de bénéficier d'une des solutions les plus performantes. En plus, NordVPN est vraiment intuitif. Ouvrez l'app' ou cliquez sur l'extension Web (pour Google Chrome et Firefox), et, avec le bouton Quick Connect, NordVPN vous place sur l'un de ses 5400 serveurs répartis dans près de soixante pays différents. Vous pouvez, tout aussi facilement, choisir le pays qui vous convient le mieux, et opter par exemple les Etats-Unis afin de profiter du catalogue de Netflix US en toute facilité pour votre prochaine soirée streaming.

Plus encore, avec sa technologie NordLynx couplée au protocole de sécurité WireGuard, NordVPN vous assure une sécurité optimale et vitesse de navigation au top. Ainsi, avec des débits avoisinant les 6730Mbit/s et une bande passante illimitée, vous ne pouvez pas l'accuser de faire ramer l'un des six appareils électroniques, tels qu'un smartphone, un ordinateur, une tablette, une Smart TV, un routeur, une console de jeu, et de nombreux autres appareils électroniques sur lesquels vous pouvez installer NordVPN.