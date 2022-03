Le prix de CyberGhost VPN écrase la concurrence

Basé en Roumanie, le petit fantôme CyberGhost est un excellent compagnon pour assurer vos arrières et dissimuler votre adresse IP avec aisance et fait fuir les pilleurs du Web ! En plus, et c'est un point à souligner, CyberGhost respecte vraiment la vie privée de ses utilisatrices et utilisateurs en appliquant une stricte politique de non-journalisation. Cela signifie que CyberGhost n'enregistre jamais ce que vous faites, et ne peut donc pas revendre les résultats de vos activités à des structures tierces.

Avec en plus une situation favorable grâce à la législation roumaine, CyberGhost vous offre une confidentialité au top. La sécurité est également accrue grâce à un chiffrement AES 256 bits, le plus haut niveau possible actuellement. Et comme CyberGhost veut vous proposer le meilleur choix, ce sont les protocoles IKeV2, WireGuard et OpenVPN, qui sont à votre disposition. Pas besoin d'être un expert pour choisir, OpenVPN est davantage orienté vers une sécurité absolue, les deux autres vers les performances, tout en conservant bien évidemment un haut niveau de confidentialité.