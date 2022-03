Le prix du VPN CyberGhost s'effondre à un tarif jamais vu à la concurrence

Avec 7900 serveurs répartis dans 91 pays, CyberGhost possède l'une des offres les plus conséquentes sur le marché des VPN ! Et avoir autant de choix, c'est la garantie de répondre à tous vos besoins, y compris pour celles et ceux qui sont adeptes du streaming. Avec une bande passante illimitée en prime, vous faites non seulement fi des restrictions géographiques potentielles, mais en plus, vous dites adieu aux latences !

Améliorez encore plus vos vitesses sans rogner sur la qualité des protocoles de sécurité, puisqu'avec IKeV2, WireGuard et OpenVPN, CyberGhost vous laisse, là encore, le choix, avec une prise en main aisée, même pour les néophytes. Basé en Roumanie, CyberGhost bénéficie en plus d'une législation très favorable, en dehors du Patriot Act américain, qui lui permet d'appliquer une stricte politique de non journalisation à l'égard de ses utilisatrices et utilisateurs.