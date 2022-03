VPN pas cher : cette offre NordVPN avec 2 ans offerts est juste immanquable !

Dans un premier temps, sachez que l'abonnement à NordVPN est moins cher mensuellement si vous souscrivez pour deux années. Ces 24 mois d'utilisation sont facturés au prix de 71,76 euros, soit 2,99 euros par mois sur la période.

Il est également possible de prendre un forfait d'un an à 52,68 euros, qui revient à 4,39 euros par mois, ou une formule au mois pour 10,49 euros. Comme toujours, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est prévue, et vous n'avez pas besoin d'expliquer les raisons de votre demande de remboursement.

Étant donné la substantielle différence de prix mensuelle, nous vous recommandons de partir sur l'abonnement de deux ans, surtout que pour son anniversaire, la plateforme assortit cette formule d'un cadeau sous la forme de mois d'abonnement gratuit. Le nombre de ces mois est aléatoire et peut atteindre jusqu'à 24 mois offerts.