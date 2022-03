Offre imbattable NordVPN : des cadeaux et une sécurité optimale à moins de 3 euros

Nous vous en faisons régulièrement état sur Clubic, la cybersécurité est une préoccupation majeure qui touche aussi bien la sphère professionnelle que personnelle. Et pour cause, de plus en plus de structures sont intéressées par vos données personnelles, vos comportements sur le Web, votre géolocalisation, etc. Pour vous protéger de ces pillards du Net, NordVPN est une solution fiable et complète.

En effet, NordVPN a le grand avantage d'être pensé pour s'adapter à de multiples appareils électroniques, de même que de pouvoir en couvrir jusqu'à 6 simultanément avec une seule licence. C'est donc la solution parfaite si vous possédez plusieurs appareils, ou encore si vous souhaitez en faire bénéficier vos proches.

Vous pouvez ainsi installer l'application NordVPN sur votre smartphone (Android, iOS), votre tablette (Kindle Fire incluse), votre ordinateur (macOS, Linux, ChromeOS, Windows), votre Smart TV (Android TV), votre console de jeu (Switch, PlayStation, Xbox), votre Chromecast, votre Fire Stick TV ou encore votre routeur. De plus, une extension Web est disponible en un clic pour Chrome et Firefox. La solution est complète et reste très simple à l'usage grâce à une interface intuitive.