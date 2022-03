Ne ratez pas cette offre VPN imbattable à moins de 2 euros

CyberGhost VPN affiche fièrement 7384 serveurs disséminés dans 91 pays à travers le globe. Ceux-ci permettent de vous connecter afin de vous créer une adresse IP virtuelle, ou tout simplement masquer la vôtre. Ainsi, vous allez pouvoir ne laisser aucune trace derrière vous, même aux yeux de votre opérateur Internet.

De plus, il n'y a aucune limite de bande passante, vous allez pouvoir visiter des sites à l'autre bout de la planète ou visionner des vidéos sans aucun ralentissement. Toutes vos données sont chiffrées et protégées par un cryptage AES 256 bits, les rendant totalement inviolables. D'ailleurs CyberGhost ne garde aucune trace de ce que vous faites : c'est la politique zéro log.

CyberGhost VPN ne se contente pas de protéger votre ordinateur : avec un abonnement vous pouvez l'installer et le configurer sur sept appareils simultanément. Sur le site vous pouvez trouver des tutoriels afin de le paramétrer sur vos consoles, smart TV, box Android TV et Apple TV et bien sûr smartphones. Et en cas de problème, une assistance est disponible 24h/24 et 7j/7 afin de vous aider rapidement et efficacement.