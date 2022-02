NordVPN vous fait gagner jusqu'à 2 ans d'abonnement pour leur 10 ans

C'est un anniversaire peu orthodoxe que fête NordVPN, puisqu'à l'occasion de leurs dix ans, c'est vous qui allez recevoir un cadeau. Celui-ci est désigné aléatoirement parmi un mois, un an ou deux ans d'abonnement supplémentaire. Votre gain viendra s'ajouter automatiquement aux deux ans auxquels il faut souscrire pour tenter sa chance.

Et qui dit anniversaire dit bien entendu promotions. Ainsi, cette offre de deux ans passe à seulement 71,76€ pour toute la durée de l'abonnement. Ce qui ne fait que 2,99€/mois. Et quand on voit tous les avantages qu'un compte chez NordVPN ouvre, il n'y a pas à réfléchir bien longtemps pour se laisser tenter.