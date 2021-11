NordVPN : une offre VPN immanquable juste avant le Black Friday pour l'un des meilleurs VPN !

NordVPN est l'un, si ce n'est le service VPN le plus connu au monde et ce n'est pas pour rien tant l'entreprise a de l'expertise en la matière. Aujourd'hui la société vous fait profiter de ses plus de plus de 5 100 serveurs répartis aux quatre coins du globe pour vous faire bénéficier du meilleur débit possible ainsi que de la technologie WireGuard qui améliore également la vitesse de connexion.

Votre vie privée est importante et NordVPN va vous aider à la protéger en permanence en masquant votre adresse IP afin d'éviter à différents sites de suivre votre navigation mais également d'établir un profil publicitaire en fonction de vos visites récentes.

Aussi, NordVPN prend la confidentialité de vos données avec un professionalisme sans faille. La firme adopte une politique dite de "no log", autrement dit, NordVPN ne surveille pas et ne garde aucune trace de vos sessions de navigation sur le Web. Cet engagement à été vérifié à plusieurs reprises et à nouveau l'année dernière par le biais d'un audit externe indépendant . De quoi faire pleinement confiance et naviguer l'esprit léger.

Enfin vous pouvez, ainsi que cinq membres de famille, profiter en simultané de contenus disponibles partout dans le monde, sans aucune restriction régionale et découvrir des films et séries en streaming inédites en France.