Bon plan VPN : réalisez de nombreuses économies pendant vos vacances d'été avec NordVPN !

Souriez, c'est l'été ! Et pour vous faire plaisir tout en assurant la sécurité de vos navigations web ainsi que de vos données en ligne, le VPN devient un allié toujours plus prisé ! Le service NordVPN, alliant performance et sécurité, s'offre à vous pour le tarif exceptionnellement bas de 2,64€ par mois pendant 24 mois + 3 mois offerts !

Un rabais de -72% par rapport au prix habituel, pour un total sur les 2 années de 71,20€ au lieu de 258,12€, c'est bien là un megadeal que vous n'avez plus qu'à saisir. Et bien sûr, vous disposez de 30 jours après votre souscription pour changer d'avis et être remboursé.