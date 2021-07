La réduction de 81% sur le VPN Surfshark expire aujourd'hui !

Au rayon des fonctionnalités embarquées dans notre VPN du jour, nous pouvons noter la présence de 3200 serveurs répartis à travers 65 pays dans le monde. Ils permettent notamment de contourner la censure et les restrictions géographiques. Par exemple, vous aurez un accès illimité aux catalogues étrangers des meilleurs services de streaming comme Netflix, et Prime Video. Les films et les séries uniquement disponibles à l'étranger seront à votre portée via ce procédé.

Bien entendu, la protection est de mise grâce à un cryptage AES 256 bits qui gardera toutes vos données confidentielles. De plus, une protection face aux logiciels malveillants et autres tentatives de phishing fera preuve d'une grande efficacité. Le Kill Switch servira à couper automatiquement la connexion internet quand le VPN s'arrête et le Whitelister sert à désactiver ce VPN afin d'assurer le bon fonctionnement de certaines applications.

Pour couronner le tout, la solution Surfshark Alert est proposée à 0,84€/mois avec votre abonnement au VPN. C'est un outil très pratique qui vous avertira par mail si vos informations personnelles finissent malheureusement par fuiter en ligne (le risque zéro n'existant pas). Vous pourrez alors prendre certaines dispositions pour limiter les dégâts. Des scans sur internet seront fréquemment effectués pour surveiller l'état de vos données. Enfin, une politique stricte de non journalisation est appliquée par Surfshark.