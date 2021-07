Avira Prime : pack complet d'antivirus et VPN à prix cassé

Avira Prime est avant tout un antivirus complet qui vous permet d'éviter l'installation de petits logiciels malveillants destinés à vous compliquer la vie, à voler vos données personnelles ou plus grave encore à détruire votre appareil et à supprimer les informations contenues à l'intérieur. Grâce à une base de données continuellement mise à jour, Avira Prime est en mesure de vous protéger des menaces les plus récentes et vous éviter bien des mésaventures.

Avira Prime possède également un gestionnaire de mots de passe complet, synchronisé entre vos différents appareils. On le sait, pour une protection renforcée de ses différents comptes en ligne, il est impératif de saisir un mot de passe fort et unique sur chaque site web, ce qui n'est pas des plus aisés. Avec Avira Prime, tous vos mots de passe sont enregistrés de manière sécurisée, vous seul pouvez y avoir accès. Vous bénéficiez ainsi de la plus grande protection de la manière la plus simple qui soit.

Avira Prime propose enfin un VPN complet vous permettant de masquer votre adresse IP afin d'éviter d'être suivi par les régies publicitaires en ligne dans tous vos faits et gestes. Une fois activé sur votre PC, votre smartphone et votre tablette, vous ne verrez plus vous proposer de publicités ciblées ou de recommandations commerciales. Vos données sont également chiffrées pour maximiser leur confidentialité.