Bon plan VPN : NordVPN casse de nouveau ses prix à moins de 3€ !

Tout d'abord, débutons avec les modalités habituelles puisque la réduction en question s'applique dès maintenant sur l'abonnement 2 ans. Lors de la souscription, vous devrez débourser 71,20€ pour activer la couverture sur la totalité de cette période (soit 2,97€/mois). Cette remise de -68% est accessible pour tous les clients qui souscrivent à ce VPN. Rappelons au passage qu'un seul compte est capable de protéger jusqu'à six appareils distincts (smartphones, ordinateurs, tablettes, etc) en même temps. À présent, passons aux fonctionnalités proposées par NordVPN.

Sur les plus de 5400 serveurs qui seront mis à votre disposition, les vitesses seront constamment fulgurantes ! Le bouton Quick Connect vous connectera même directement au serveur le plus performant du moment. Par ailleurs, aucun ralentissement ne viendra gâcher la fête et la bande passante ne sera pas limitée. Ainsi, un accès mondial à tous les contenus d'internet sera garanti et les téléchargements en P2P se feront en toute sécurité.

En plus d'abattre les frontières numériques et la censure, NordVPN se montrera exemplaire au moment d'assurer la protection de vos données en ligne.