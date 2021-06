Bon plan VPN : Surfshark frappe fort avec ce rabais énorme de -81%

À l'heure où nous écrivons ces lignes, Surfshark propose sa formule 24 mois à un prix défiant toute concurrence. En effet, un paiement unique à hauteur de 48,98€ (soit 2,04€/mois) vous sera réclamé lors de la souscription pour la totalité de cette période. Une mention "satisfait ou remboursé" est de la partie durant les 30 premiers jours de service. Donc, si jamais vous n'êtes pas convaincu, il vous suffira de réclamer un remboursement.

Le premier avantage majeur de Surfshark réside dans le fait qu'un seul compte actif est utilisable sur un nombre illimité d'appareils. Ainsi, tous vos proches pourront en profiter sans jamais passer à la caisse. Les produits Chrome, Firefox, iOS, macOS, Android, Windows, Linux et Fire TV sont compatibles. Depuis l'application, vous accéderez librement à plus de 3200 serveurs répartis dans 65 pays à travers le monde. Les vitesses de connexion sont ultra rapides et vous aurez ainsi la possibilité de contourner des restrictions géographiques ainsi que la censure.

À vous les catalogues étrangers des meilleurs services de streaming comme Netflix. Par exemple, une fois connecté à un serveur nord-américain, vous pourrez visionner un film ou une série qui est normalement uniquement accessible aux USA. Et le tout sans bouger de votre canapé.