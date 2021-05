Offre Flash VPN : PureVPN célèbre les French Days et fait chuter son prix à 1,75€/mois

Vous souhaitez protéger votre accès à Internet où que vous soyez et vous n’avez pas envie de confier cette tâche à un éditeur étranger ? Que diriez-vous d’opter pour le meilleur VPN français ? Et si en plus, il vous propose une offre à un prix extrêmement bas tout en vous proposant une garantie d’un mois satisfait ou remboursé, il n’y a plus à hésiter.

Proposé normalement à 9,60€ par mois, PureVPN est proposé à seulement 1,75€ par mois pendant les French Days, soit une économie de 82%. Et pour ce prix ridiculement bas, vous avez accès au service dans son intégralité. Ainsi, vous allez pouvoir protéger vos appareils connectés à Internet grâce aux multi-identifiants fournis et vous allez avoir accès à plus de 6 500 serveurs sécurisés implantés dans plus de 140 pays à travers le monde.

Grâce à ce nombre de serveurs, vous pouvez débloquer des contenus depuis l’étranger. Vous pouvez visionner à l'aide de l'adresse IP française le contenu des chaînes françaises comme Salto.fr et France TV. Comme vous pouvez accéder au catalogue américain de Netflilx, Prime Video, HBO et bien d’autres.

Ainsi, il est possible de regarder la Formule 1 sur les chaînes Canal+. Mais à petit prix, il est possible de se connecter via PureVPN et se rendre sur le site de la RTBF afin de visionner Moto GP ou la F1.