Bon plan VPN : nouvelle promotion sur l'abonnement 2 ans de Surfshark

La promotion de -81% est valable pour tous les nouveaux clients Surfshark et concerne l'abonnement valable pendant deux ans. Ce dernier vous sera facturé à hauteur d'un paiement unique de 49,66€ (soit 2,07€/mois) et vous pourrez être 100% remboursé au cours des 30 premiers jours si vous n'êtes pas satisfait. Maintenant, passons aux fonctionnalités de ce VPN très apprécié.

La particularité de Surfshark vient du fait qu'un seul compte actif est capable de protéger un nombre illimité d'appareils (smartphones, tablettes tactiles, ordinateurs, etc). Ainsi, en partageant vos identifiants, tous vos proches pourront en profiter sans avoir besoin de passer à la caisse. Voilà pourquoi Surfshark est le VPN le plus accessible à l'heure actuelle. Mais bien entendu, il ne se contente pas de cela et embarque toutes les fonctionnalités essentielles pour garantir votre confidentialité en ligne.

Rappelons aussi que ce VPN dispose de plus de 3200 serveurs répartis dans 65 pays. Ils permettent de contourner la censure et d'accéder aux contenus bloqués dans votre pays de résidence. Par exemple, en vous connectant à un serveur américain, vous pourrez visionner des films et des séries du catalogue US de Netflix. Et tout cela sans bouger de votre canapé.