Bon plan CyberGhost : dernières heures pour la promo VPN à -83%

Tout d'abord, précisons que la remise actuellement appliquée à l'offre 3 ans + 3 mois offerts chez CyberGhost est uniquement valable jusqu'au terme de cette journée du 16 février 2021. Vous serez alors facturé à hauteur d'un paiement unique de 78€ (qui équivaut à 2€/mois) pour toute cette période. Une garantie 45 jours "satisfait ou remboursé" est de la partie pour permettre au client de résilier si le VPN ne répond pas à ses attentes. En cas de problème, une assistance sera à votre écoute 24/7.

Le VPN CyberGhost permet à l'utilisateur de protéger jusqu'à sept appareils différents avec un seul compte. Il peut s'agir de machines Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, Android TV, Chrome ou Firefox. Vos amis et votre famille pourront profiter de tous les avantages délivrés par cet outil essentiel pour naviguer sereinement sur internet.

De plus, avec ses 6700 serveurs accessibles à tout moment, CyberGhost offre un accès mondial à tout le contenu d'internet qui pourra être bloqué en France. Ces serveurs sont également optimisés pour le streaming et le téléchargement en P2P. La rapidité sera au rendez-vous et aucune limite de trafic ou de bande passante ne sera appliquée.