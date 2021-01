Bon plan VPN : CyberGhost lance une offre immanquable à 2 €/mois

Si vous vous intéressez au marché des VPN, vous connaissez sans aucun doute CyberGhost, l'une des entreprises les plus réputées en la matière. Fort de sa notoriété, l'opérateur pourrait être tenté de pratiquer des tarifs plus élevés que ses concurrents… Mais cela constituerait une stratégie risquée, et cela ne semble de toute façon pas la politique adoptée par l'opérateur roumain.

La preuve avec l'offre la plus avantageuse actuellement proposée par CyberGhost. Il s'agit d'un abonnement sur trois ans, pour un prix total de seulement 78 €, facturé en une fois au moment de la commande. Mais l'entreprise va plus loin en ajoutant trois mois gratuits supplémentaires à ce forfait. Au total, le VPN jouera donc son rôle pendant 39 mois, ce qui correspond donc – le calcul est simple – à un tarif de 2 €/mois !