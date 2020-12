NordVPN lance son offre de Noël avec une offre à 2,80€ !

NordVPN est pensé pour tous les membres du foyer, des parents aux enfants. Et toutes les personnes qui composent votre famille ne se connectent pas sur le même appareil. Si vous utilisez votre PC, vos enfants doivent être plus adeptes de leurs smartphones. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont moins besoin de sécurité et de protection de leurs informations.

NordVPN vous propose donc un service disponible sur 6 appareils au total, PC, Mac et smartphones et tablettes Android et iOS. Il suffit tout simplement de télécharger l'application correspondante selon votre plateforme, de vous connecter à votre compte et le tour est joué !

Le service est très simple à utiliser, grâce à une interface et une configuration très simple. Le service est d'ailleurs intégralement traduit en français et chaque option est facilement compréhensible, sans termes complexes qui ne parleront qu'aux experts de l'informatique.

Il se peut que vous rencontriez une difficulté avec NordVPN, ou vous avez tout simplement une question à poser sur votre service de sécurité. Pas de panique, les experts NordVPN sont à votre écoute et ce 7j/7 et 24H/24. A toute heure du jour et de la nuit, vous pouvez utilisez les différents canaux de contact pour toute demande de renseignement. Les conseillers NordVPN sont là pour vous aider.

Et si vous n'êtes pas satisfait de NordVPN, là encore le service a pensé à tout avec une garantie "Satisfait ou remboursé" durant 30 jours. Vous pouvez utiliser les différentes protections mises en place dans leur intégralité et décider de ne pas poursuivre l'abonnement. NordVPN vous remboursera sur le mode de paiement utilisé votre abonnement de 27 mois dans les meilleurs délais.