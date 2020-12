PureVPN lance son offre de Noël à seulement 1,02€/mois (-91%)

PureVPN, c'est l'accès à plus de 6500 serveurs situés dans plus de 140 pays à travers le monde. De quoi accéder aux contenus des plateformes de streaming vidéo qui ne sont pas disponibles en France, ou acheter des produits et services à bas prix depuis le store d'un autre pays. C'est l'idéal en cette période de Nöel pour profiter des catalogues en séries et films bien souvent incomplets en France. En effet, avec PureVPN, vous pourrez profiter sans aucune restriction des catalogues complets de Netflix, Prime Video, Hulu ou encore HBO !

Notez également que vous pouvez vous connectez au même compte PureVPN depuis pas moins de dix appareils distincts en simultané avec bande passante illimitée. Le VPN peut être configuré sur un routeur ou utilisé depuis les supports les plus populaires comme Windows, macOS, Android, iOS, Firefox, Chrome, consoles de jeu, Smart TV…

Outre ces fonctionnalités, PureVPN vous permet avant tout d'assurer la protection de vos données, de votre vie privée et vous garantie de surfer sur le Web de façon totalement anonyme. Vous profiterez ainsi du masquage d'adresse IP, protection contre les fuites DNS, IPV6 et Web RTC, Internet Kill Switch, chiffrement à 256 bits sont au programme.