Pour le Black Friday, Surfshark VPN fait chuter le prix de son abonnement à 1,85€/mois

Surfshark fait de gros efforts pour être à la hauteur du Black Friday et de ses multiples promotions. Le jeune VPN créé en 2018 se démarque ainsi de ses concurrents avec une offre à très petit prix : 1,85 euro par mois pour deux ans + trois mois supplémentaires ! En achetant cet abonnement aujourd'hui, vous économisez ainsi 83 % par rapport au tarif initial.

Avec cette offre, vous profiterez immédiatement des meilleurs services de Surfshark et bénéficierez donc d'une connexion totalement sécurisée pendant plus de deux ans. Le paiement s'effectue en une fois, il est ainsi de seulement 49,93 euros. Sachez que si vous n'êtes pas satisfait des services Surfshark ou que vous avez simplement changé d'avis, vous pouvez demandé à être intégralement remboursé durant les 30 premiers jours. Gros point positif pour Surfshark : il n'y a aucune limite sur le nombre d'appareils à protéger. Vous pourrez donc faire profiter votre abonnement à toute votre famille et à vos proches de confiance si vous le souhaitez.

Ce VPN vous protègera non seulement des différentes tentatives d'hameçonnage et des attaques de malwares, mais vous évitera également d'être traqué par de pénibles annonces publicitaires.