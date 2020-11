NordVPN encore moins cher à seulement 3,15€ par mois et en français !

Bien connu sur le marché des VPN, NordVPN est aujourd'hui l'une des meilleures solutions du marché, alliant proctection, sécurité et rapidement avec l'intégration il y a quelques mois de cela du nouveau protocole VPN NordLynx basé sur WireGuard.

A ce jour, Nord VPN c'est l'accès à plus de 5500 serveurs dans le monde répartis dans toutes les zones géographiques, une application pour tous les appareils, routeurs inclus, la possibilité de connecter jusqu'à 6 appareils en même temps, et bien plus encore : prise en charge du P2P, streaming sans interruption, connexion rapide, bande-passante illimitée, politique de conservation des logs…



En plus de tout ça, le service VPN s'est récemment mis au français ! Déjà disponible sur l'interface des applications Android et iOS, les utilisateurs peuvent désormais en profiter sur les autres supports, et notamment Windows et MacOS. Autre bonne nouvelle, le service client Nord VPN arrive également dans la langue de Molière, pour répondre au mieux aux besoins des clients.